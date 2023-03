Tennis, Indian Wells: Rybakina batte Sabalenka e conquista il titolo

Primo trionfo da 1000 (al primo tentativo) e prima vittoria in cinque confronti con la rivale. Frutto di una condotta di gara estremamente accorta e di una maggiore freddezza nei momenti decisivi. E’ Elena Rybakina la vincitrice del “BNP Paribas Open”, secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari andato in scena sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. In finale la 22enne kazaka di origini russe (è nata a Mosca), n.10 WTA e decima testa di serie, prima tennista del suo Paese ad approdare all’ultimo atto di un '1000', ha battuto 7-6(11), 6-4, in due ore e tre minuti, la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking e del seeding, che perde così la sua seconda partita in stagione (su 19) ma soprattutto la sua prima sfida per il titolo in un torneo di questa categoria dopo essersi aggiudicata le prime quattro.