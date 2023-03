Tennis, Trevisan vola al terzo turno a Miami. Giorgi eliminata da Azarenka

MIAMI (FLORIDA) - Giornata agrodolce per le tenniste azzurre impegnate a Miami: mentre Martina Trevisan è approdata al terzo turno, infatti, Camila Giorgi è stata eliminata. Debutto vincente per la 29enne mancina di Firenze nel Miami Open, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. L'azzurra, numero 24 del ranking e 25 del seeding, entrata in gara direttamente al secondo turno, ha superato con un netto 6-4 6-3 in un'ora e 23' di gioco la giapponese Nao Hibino, numero 137 Wta, proveniente dalle qualificazioni.