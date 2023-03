Tennis, Trevisan vola agli ottavi a Miami: Liu ko, ora c'è Ostapenko

Continua l'avventura di Martina Trevisan a Miami. La 29enne mancina di Firenze, entrata in gara direttamente al secondo turno, si è qualificata agli ottavi del Miami Open, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. L'azzurra, n.24 del ranking Wta e 25 del seeding, si è imposta in tre set con il risultato finale di 4-6 7-5 6-4 sulla statunitense Claire Liu (59ª al mondo) e al prossimo turno se la vedrà dunque con la lettone Jelena Ostapenko, 22ª nella classifica internazionale.