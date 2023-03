Tennis, Wta Miami: Sabalenka e Krejcikova agli ottavi di finale

La bielorussa Aryna Sabalenka e la ceca Barbora Krejcikova, rispettivamente teste di serie numero 2 e 16, hanno raggiunto gli ottavi di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Nella notte italiana, Sabalenka ha liquidato al terzo turno la ceca Marie Bouzkova, 31esima forza del seeding, per 6-1 6-2, mentre Krejcikova ha eliminato la statunitense Madison Keys, numero 19 del tabellone, per 7-6(4) 6-3.