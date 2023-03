Tennis, Sonego si ferma agli ottavi a Miami: ko in rimonta contro Cerundolo

MIAMI (FLORIDA) - L'avventura di Lorenzo Sonego all' Atp Masters 1000 di Miami , in Florida, si interrompe agli ottavi di finale . Il 27enne torinese, numero 59 al mondo, dopo aver eliminato Thiem, Evans e Tiafoe, è stato battuto sul cemento americano dal 24enne argentino Francisco Cerundolo , numero 31 della classifica Atp e 25 del seeding.

Sonego, che peccato! Cerundolo ai quarti contro Khachanov

Eppure il match era iniziato sotto i migliori auspici per l'azzurro, che si era aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3. Poi, il ritorno del sudamericano, che prima, con lo stesso punteggio, ha ristabilito l'equilibrio, poi ha fatto sua la gara con un netto 6-2, chiudendo così la contesa dopo poco più di 2 ore. Le speranze di trionfo italiane rimangono dunque riposte in Jannik Sinner che stasera cercherà un pass per la semifinale sfidando il finlandese Emil Ruusuvuori. Cerundolo, invece, se la vedrà contro il russo Karen Khachanov, vittorioso per 2-0 contro il greco Tsitsipas.