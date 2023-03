Tennis, diretta Ruusuvuori-Sinner: orario, dove vederla in tv e streaming

Ruusuvuori-Sinner, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Emil Ruusuvuori e il giovane azzurro Jannik Sinner è in programma in Florida sul cemento dell'Hard Rock Stadium intorno alle ore 21 italiane e sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), oltre che in streaming su SkyGo e con il live on demand su Now. Infine, la sfida sarà disponibile in chiaro su Supertennis in differita.