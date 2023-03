Tennis, Wta Miami: sorpresa Cirstea, vola in semifinale

La tennista rumena ha eliminato inaspettatamente Aryna Sabalenka, n.2 del mondo, per 6-4, 6-4. In semifinale, sfiderà la vincente tra Alexandrova-Kvitova, gara rinviata per la pioggia

30 . 03 . 2023 09:39 1 min

