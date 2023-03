Tennis, Wta Miami: Rybakina in finale

Elena Rybakina non si ferma più e continua a sognare il Sunshine Double. La kazaka, numero 7 del mondo e decima testa di serie, vola in finale al "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La Rybakina centra la 13esima vittoria di fila regolando per 7-6(3) 6-4 Jessica Pegula, terza favorita del tabellone, contro la quale non aveva mai vinto nei due precedenti. La kazaka, che potrebbe diventare la quinta tennista di sempre a vincere nella stessa stagione a Indian Wells e Miami, si è aggiudicata 21 dei 24 match disputati in questo 2023 e attende ora una fra Petra Kvitova e Sorana Cirstea.