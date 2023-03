Tennis, Medvedev primo finalista a Miami: Khachanov ko

Daniil Medvedev è il primo finalista del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il russo, quarta testa di serie, si è imposto nel derby contro il connazionale Karen Khachanov, numero 14 del tabellone, vincendo 7-6 (5), 3-6, 6-3. In finale Medvedev affronterà il vincente della semifinale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'azzurro Jannik Sinner, che nell'ultimo turno ha eliminato Ruusuvuori.