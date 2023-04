Alcaraz-Sinner, la frase di Carlos a Jannik a fine partita: ecco cosa gli ha detto

MIAMI - Sinner batte Alcaraz e vola in finale al torneo Masters 1000 di Miami: questa la strepitosa impresa del tennista altoatesino che domenica affronterà in finale il russo Medvedev. Il tennista azzurro ha riscattato l'ultima sconfitta ad Indian Wells contro lo spagnolo e si è imposto in rimonta in tre set (6-7, 6-4, 6-2). Sulla strada verso il trofeo ora è rimasto solo il tennista russo. Dopo questa sconfitta, il tennista spagnolo da domani perderà il primato in favore di Djokovic mentre l'altoatesino ha centrato la sua seconda finale in Florida e diventa il primo italiano a raggiungere due finali in un Masters 1000.