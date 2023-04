Sinner-Medvedev: dove e quando vedere la finale del Master 1000 di Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Una semifinale con rimonta da urlo su Carlos Alcaraz, ora Jannik Sinner vuole conquistare l'Atp Masters 1000 di Miami, ma c'è l'ultimo passo da compiere contro Daniil Medvedev. L'azzurro ha superato il murciano, numero uno del ranking, in tre set e ora dovrà vedersela con il russo che arriva all'ultimo atto dopo aver portato a casa il derby contro Khachanov. Una finale che si prospetta intensa per il 21enne altoatesino, voglioso di prendersi un torneo sfuggito nel 2021 contro Hurkacz, che avrà un tifoso in più dalla sua parte: Carlos Alcaraz. Il fenomeno spagnolo, dopo aver perso la battaglia contro Sinner gli ha confidato: "Forza amico, tiferò per te".