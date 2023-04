Tennis, Wta San Luis Potosi: Cocciaretto batte Errani in finale

Il Messico è diventato il suo Paese preferito dove giocare visto che nel giro di sei mesi ci ha vinto due trofei WTA 125k (oltre ad un paio di piazzamenti nei quarti del tour maggiore). L'ultimo in ordine di tempo Elisabetta Cocciaretto lo ha conquistato al 'San Luis Potosi Open', torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si è concluso sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino della città messicana. Nella notte italiana la 22enne di Fermo, n.49 WTA e prima favorita del seeding, si è aggiudicata in rimonta per 5-7, 6-4, 7-5 il derby tricolore contro Sara Errani, n.99 WTA e settima testa di serie, conquistando il suo secondo titolo in Messico dopo quello vinto a fine ottobre sul cemento di Tampico. Grazie a questo risultato la marchigiana sale al n.44 WTA, 'best ranking': anche la romagnola muove la classifica salendo al n. 78.