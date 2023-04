Tennis, Estoril Open: derby Cecchinato-Fognini al secondo turno

Buona la prima per Marco Cecchinato e Fabio Fognini nel "Millennium Estoril Open" , torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo . Il 30enne di Palermo, n.96 ATP , ha eliminato 6-3, 7-6(8 ), dopo oltre due ore di lotta, l'argentino Diego Schwartzman , n.36 del ranking e settimo favorito del seeding. Per il siciliano si è trattato solo del secondo successo in sei confronti con il 30enne di Buenos Aires che si era imposto in tutti gli ultimi tre.

Derby azzurro al secondo turno: Cecchinato sfida Fognini

Al secondo turno Cecchinato troverà dall'altra parte della rete Fognini, n.97 ATP, che si è aggiudicato per 6-1, 6-2, in appena 57 minuti di partita, il derby tricolore contro Alessandro Giannessi, n.224 del ranking, bravo a superare le qualificazioni, apparso però non al meglio dal punto di vista della condizione fisica. Per il 35enne di Arma di Taggia si è trattato del terzo successo (sempre in due set) in altrettante sfide con il 32enne spezzino dopo quelli negli ottavi del Genova Challenger nel 2010 e negli ottavi dell'ATP di San Paolo nel 2017. Fabio è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei confronti diretti con "Ceck" ed ha vinto anche l'ultimo, disputato al primo turno dell'ATP di Belgrado lo scorso anno.