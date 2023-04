Sonego, rimonta da cuore Toro. Al 2° turno anche Nardi e Musetti, out Sinner nel doppio

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Lorenzo Sonego accede - al termine di un'incredibile rimonta - al secondo turno del "Rolex Monte-Carlo Masters" , terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista piemontese, numero 47 del ranking e grande tifoso del Torino, ha infatti sconfitto in tre set - con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5 - il francese Ugo Humbert , 79ª forza del ranking, che aveva vinto l'unico confronto precedente al primo turno del Masters 1000 di Toronto - sul cemento - nel 2021. Sonego ha rischiato tantissimo nel decimo gioco dell'ultimo parziale, quando Humbert è andato a servire sul 5-4, ma l'azzurro è riuscito ad annullare 4 match point. Per Sonego c'è ora Danil Medvedev , ammesso direttamente al secondo turno: i due si sono incontrati una sola volta, a inizio anno nel primo dei due tornei di Adelaide, con il torinese costretto al ritiro mentre era sotto 7-6, 2-1.

I match di Sonego, Sinner, Nardi e Musetti LIVE

Montecarlo, Sinner out nel doppio. Passano Nardi e Musetti

In attesa del confronto diretto in programma domani in singolare, Jannik Sinner, numero 8 al mondo, e l'argentino Diego Schwartzman, 36ª forza del ranking Atp, salutano il torneo di doppio a Montecarlo: la coppia composta dal francese Fabrice Martin e dal tedesco Andreas Mies, infatti, si impone in due set vinti con il punteggio di 6-4, 6-4. Con un doppio 7-5 al 'padrone di casa' Vacherot, Luca Nardi raggiunge Berrettini, lo stesso Sinner e Sonego al secondo turno del torneo singolare monegasco: se la vedrà ora con Musetti, che ha strapazzato il serbo Kecmanovic 7-6(1), 6-0.