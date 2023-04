Atp Montecarlo: Sinner-Schwartzman fuori in doppio e rivali nel singolare

Jannik Sinner e Diego Schwartzman sono stati eliminati al secondo turno, agli ottavi di finale, dalla coppia franco-tedesca Martin e Mies con il punteggio di 6-4, 6-4. L'italiano e l'argentino non sono riusciti a replicare quanto di buono fatto nel primo turno con la coppia testa di serie Granollers-Zeballos, interrompendo così anzitempo la loro corsa nel torneo di doppio di Montecarlo.

Da compagni in doppio a rivali in singolare: il volere della sorte

Il duo inedito, però, per volere della sorte, si ritroverà nei sedicesimi di finale del singolare. L'italiano arriva all'appuntamento carico e motivato dalle buone prestazioni e traguardi raggiunti nel corso delle ultime settimane, d'altro canto l'avversario deve invece ritrovare un po sè stesso, dopo gli ultimi deludenti risultati. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Tennis, NOW e in streaming sulla pagina Youtube di Sky Sport.