Tennis, Sonego si arrende a Medvedev: finisce il sogno Montecarlo

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Dopo la super rimonta nel primo turno con Hubert, si ferma il cammino nel Masters 1000 di Montecarlo per Lorenzo Sonego costretto ad arrendersi a Daniil Medvedev. Il forte tennista russo numero 5 del ranking e 3 del seeding, all'esordio sulla terra rossa del Principato, supera l'ostacolo azzurro in due set, dopo poco più di un'ora e mezza di gioco, e conquista il pass per gli ottavi dove affronterà Zverev. Le fatiche dell'ultimo match giocato dal piemontese si sono fatte sentire, ma Sonego può lasciare Montecarlo con ottime sensazioni.