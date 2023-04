Tennis, Berrettini agli ottavi di Montecarlo: Cerundolo ko

Dopo i successi di Sinner e Musetti (vittorioso nel derby contro Nardi ), anche Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale del " Rolex Monte-Carlo Masters ", terzo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 5.779.335 di euro che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo nel Principato di Monaco. Il 27enne di Roma , n.22 del ranking Atp , si è imposto in tre set contro Francisco Cerundolo , 33° nella classifica internazionale, con il risultato finale di 5-7 7-6 6-4.

Tennis, Berrettini batte Cerundolo: il match

Il match sembrava essersi messo subito in discesa per Berrettini, partito alla grande con i primi 5 game del primo set vinti senza problemi. Poi un black out clamoroso e la rimonta dell'argentino, che ha chiuso la prima frazione di gioco sul 7-5. L'azzurro rimette le cose nel verso giusto vincendo il secondo set al tie-break e chiudendo il terzo con il punteggio di 6-4. Ora Berrettini agli ottavi di finale se la vedrà con Rune, vittorioso ai sedicesimi contro Thiem.