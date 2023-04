Tennis, Berrettini si ritira a Montecarlo: "Troppo dolore"

Berrettini forfait a Montecarlo, il messaggio

"Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile. Sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore agli obliqui (addominali esterni, ndr) durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili".