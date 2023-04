Giorgi e Trevisan incontenbili: Italia ad un passo dalle Finals della Bjk Cup

E' una super Italia quella che si avvicina alle Finals della BJK Cup grazie alle vittorie di Camila Giorgi e Martina Trevisan nei primi due match contro la Slovacchia. Azzurre avanti 2-0 a Bratislava la prima giornata della sfida valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup , in programma sul veloce indoor della “NTC Arena”. Nel primo singolare Camila Giorgi (n.43 WTA) ha liquidato 6-2 6-3, in un’ora e 16 minuti di partita, Anna-Karolina Schmiedlova (n.96 WTA). Nel secondo match Martina Trevisan (n.20 WTA) si è imposta 7-6(8) 6-3, in un’ora e 47 minuti di gioco, su Viktoria Kuzmova-Hruncakova (n.127 WTA).

Giorgi e Trevisan: le dichiarazioni

“E’ stata una bella partita, è andato tutto bene e sono molto contenta - ha detto a caldo una Giorgi raggiante -. Il sostegno delle compagne in panchina è una cosa bellissima: insieme ci troviamo davvero bene. Ed ora sono pronta io ad andare a tifare per Martina”. “Sono molto contenta di questa vittoria e di aver portato il punto alla squadra - ha commentato una Trevisan un po’ stanca ma felice -. E’ vero, nella lotta dò il meglio di me ma magari qualche volta sarebbe meglio non trovarcisi…. Nel secondo set sono stata brava a non disunirmi quando mi ha recuperato da 3-0 sotto. Schmiedlova domani? Ho voglia di rivincita”. Soddisfatta delle sue ragazze il capitano azzurro Thathiana Garbin: “Quando esprime questa tipologia di tennis Camila è davvero incontenibile. Questa è stata una delle sue migliori partite: era molto centrata e sapeva esattamente cosa fare. Martina è stata brava perché quel tipo di giocatrice le dà piuttosto fastidio. E’ stata pronta ad aspettare il momento giusto: ‘Meno testa e più cuore’ è stato il consiglio che le ho dato. Finals ad un passo? Non bisogna pensare di aver già vinto, dobbiamo rimanere concentrate. Le ragazze si sono impegnate a fondo tutta la settimana. E’ giusto essere entusiaste ma bisogna mantenere alta l’attenzione”.