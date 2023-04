Tennis, ranking Wta: Swiatek sempre al comando, Trevisan resta numero 20

Il week-end di BJK Cup lascia assolutamente immutata l'elite mondiale. A guidare la top ten Wta è sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 2.030 punti il vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. Conferma il "best ranking" anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla tunisina Ons Jabeur, quarta, e alla francese Caroline Garcia, quinta. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla kazaka Elena Rybakina, settima, che precede la russa Daria Kasatkina, ottava, e la greca Maria Sakkari, nona. A chiudere la top 10 c'èsempre la ceca Petra Kvitova: la 33enne mancina di Bilovec era rientrata in top ten dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. In chiave azzurra, davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan che conferma il "best ranking": la 29enne mancina di Firenze, l'unica azzurra impegnata questa settimana nel Wta 500 di Stoccarda, è stabile al numero 20. Stabili anche Camila Giorgi, 43ª, ed Elisabetta Cocciaretto, 51ª. Stesso discorso pure per Jasmine Paolini, 66ª, Lucia Bronzetti, 79ª, e Sara Errani, 85ª.