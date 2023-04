Tennis, Atp Barcellona: Sinner batte Schwartzman e vola agli ottavi

Buona la prima per Jannik Sinner al "Barcelona Open Banc Sabadell", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Direttamente al secondo turno e accreditato della quarta testa di serie, sulla "Pista Rafa Nadal" il 21enne di Sesto Pusteria regola per 6-2 6-4 l'argentino Diego Schwartzman, numero 48 Atp. L'altoatesino, reduce dalla semifinale a Montecarlo, si aggiudica così il terzo match su tre contro il 30enne di Baires dopo quello in finale all'Atp 250 di Anversa (veloce indoor) del 2021 e l'altro al secondo turno del "1000" del Principato (terra) la scorsa settimana, quando però Schwartzman si è ritirato a metà del secondo set per un problema alla spalla sinistra.