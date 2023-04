Tennis, Tsitsipas contro Musetti in semifinale a Barcellona: De Minaur ko

Sarà Stefanos Tsitsipas l'avversario di Lorenzo Musetti in semifinale al " Barcelona Open Banc Sabadell ", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il greco, secondo favorito del tabellone e n.5 del ranking, ha liquidato l'australiano Alex De Minaur in due set con il risultato finale di 6-4 6-2.

Tennis, Musetti aspetta Tsitsipas dopo il ritiro di Sinner

Per giocarsi l'accesso alla finale Tsitsipas se la vedrà dunque con l'azzurro classe 2002, qualificatosi automaticamente in semifinale dopo il ritiro forzato di Sinner, che ha dichiarato: "Sono alcuni giorni che non mi sento bene. Oggi la malattia è peggiorata e non sono in grado di giocare. Mi prenderò un po' di tempo per riposare e riprendermi".