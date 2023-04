Tennis, Musetti ko a Barcellona: Tsitsipas vola in finale

BARCELLONA (Spagna) - Lorenzo Musetti si ferma in semifinale al " Barcelona Open Banc Sabadell ", Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Dopo aver superato i quarti senza dover giocare contro Sinner ( che si è ritirato alla vigilia del derby azzurro ) il 21enne di Carrara ha affrontato il numero cinque al mondo, Stefanos Tsitsipas . Il greco si è imposto su Musetti in tre set con il risultato finale di 6-4 5-7 6-3 ed ora nell’ultimo atto del torneo se la vedrà con Alcaraz , che ha sconfitto Evans con un doppio 6-2. Quarta sconfitta su quattro per l’azzurro contro Tsitsipas dopo le semifinali di Acapulco e Lione del 2021 e gli ottavi di finale del Roland Garros del 2022 .

Segui i risultati dell'Atp di Barcellona su Tuttosport.com

Musetti-Tsitsipas: il match in diretta

TSITSIPAS VINCE CONTRO MUSETTI - L'ultimo set della sfida viene vinto senza troppi problemi da Tsitsipas. Musetti non è più riuscito a mettere in difficoltà il greco e a replicare quanto fatto nella seconda parte di gara. Il numero 5 al mondo si è infatti imposto sull'azzurro classe 2002 con il risultato di 6-3.

MUSETTI SI IMPONE NEL SECONDO SET - Nella seconda parte di gara il 21enne di Carrara continua a dare filo da torcere a Tsitsipas, dando vita ad un altro set molto equilibrato. Dopo essere partito bene, Musetti si era fatto recuperare dal greco che però non è riuscito a portare a casa la seconda frazione, terminata 7-5 per l'azzurro. Si deciderà tutto nell'ultimo set.

TSITSIPAS VINCE IL PRIMO SET - Primo set equilibrato tra Musetti e Tsitsipas. L’azzurro prima va sotto e poi rimonta, il greco rialza la testa e si porta sul 3-2 prima del break del classe 2002 che torna avanti sul 4-3. Poi controbreak per Tsitsipas, che non sbaglia praticamente più e chiude il primo set sul 6-4.

Dove vedere Musetti-Tsitsipas: streaming e diretta tv

Il match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas è in programma sul campo centrale di Barcellona alle ore 13:30 e sarà la prima semifinale del torneo (a seguire la sfida tra Alcaraz e Evans). L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), disponibile in streaming su Sky Go e su Now.