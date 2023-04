Tennis, Atp Madrid: derby italiano Cecchinato-Zeppieri per il "main-draw"

Sono già due gli azzurri approvati al turno decisivo delle qualificazioni del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Si sfideranno domani, martedì 25 aprile, Marco Cecchinato, n.85 del ranking e seconda testa di serie, che ha battuto in rimonta 3-6 6-2 6-3, in due ore e 12 minuti di gioco, il kazako Timofey Skatov, n.144 ATP, e Giulio Zeppieri, n.125 del ranking e 19esima testa di serie, che ha avuto la meglio per 6-4 4-6 6-4, in due ore e venti minuti, sullo slovacco Jozef Kovalik, n.147 ATP. Derby tricolore senza precedenti tra il 30enne di Palermo ed il 21enne di Latina.