Tennis, Swiatek: "Parità nei montepremi tra uomini e donne"

Negli Slam uomini e donne hanno parità di trattamento in termini di montepremi ma dovrebbe essere così in tutti i tornei del circuito. È il pensiero di Iga Swiatek, numero 1 della classifica femminile, a detta della quale "il tennis è messo meglio rispetto a molti altri sport ma c'è ancora molto su cui lavorare, come fissare dei montepremi uguali in alcuni tornei Wta dello stesso livello di quelli Atp. In fondo facciamo lo stesso lavoro". La Swiatek, grazie al successo nel Wta 500 di Stoccarda, ha messo in tasca un assegno da 100 mila euro, lontano però dai 475 mila euro vinti da Carlos Alcaraz grazie al successo nell'Atp 500 di Barcellona.