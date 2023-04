Tennis, Wta ranking: Swiatek al comando, Trevisan stabile al 20° posto

Immutata l'elite mondiale del tennis femminile. A guidare la top ten del ranking Wta è sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia, che ha bissato il titolo a Stoccarda, mantiene 2.084 punti il vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha invece replicato la finale dello scorso anno e che ribadisce il primato personale. Conferma il "best ranking" anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio mondiale davanti alla tunisina Ons Jabeur, quarta, e alla francese Caroline Garcia, quinta. Sesta l'altra statunitense Coco Gauff davanti alla kazaka Elena Rybakina, settima, che precede la russa Daria Kasatkina, ottava, e la greca Maria Sakkari, nona. A chiudere l'élite mondiale, al decimo posto, c'è sempre la ceca Petra Kvitova: la 33enne mancina di Bilovec era rientrata in top ten (all'indomani della vittoria a Miami) dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. Solo qualche piccolo aggiustamento tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale. Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan che conferma il "best ranking": la 29enne mancina di Firenze è stabile al numero 20.