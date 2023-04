Tennis, Cocciaretto eliminata al 2° turno del Wta 1000 di Madrid

MADRID (Spagna) - Dopo Camila Giorgi (costretta al ritiro) anche Elisabetta Cocciaretto saluta il Wta 1000 di Madrid. La tennista azzurra è stata sconfitta al 2° turno dalla padrona di casa Paula Badosa (numero 26 al mondo) con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e mezza. Buon inizio di partita sul 2-0 per l'azzurra ma poi l'avversaria ha cambiato marcia alzando l'intensità del suo gioco vincendo la frazione 6-3 in 38' minuti. L'inizio della seconda frazione vive sul botta-e-risposta con la Cocciaretto perde la battuta 2 volte ma la strappa 3 volte alla spagnola portandosi prima sul 4-3 e poi 5-3 dopo aver tenuto il servizio a 15! L'azzurra non concede nulla al 10° game, vince il game a 0 e set 6-4 (54'). L'ultima frazione è una battaglia, Badosa non è al meglio della condizione (visibilmente zoppicante causa dolore alla gamba sinistra) ma resta in partita annullando 2 palle break all'azzurra al 7° game. Cocciaretto si trova sotto 5-4 e servizio ma comincia male: errore di dritto, vincente Badosa e doppio fallo per lo 0-40. Al primo Match-Point la spagnola non si fa pregare e chiude l'incontro. L'ultima italiana rimasta nel tabellone principale è Martina Trevisan che affroterà al 2° turno affonter la canadese Eugenie Bouchard (numero 285 al mondo).