Tennis, Berrettini salta gli Internazionali d'Italia: l'annuncio sui social

Matteo Berrettini non parteciperà ai prossimi Internazionali di Roma in programma dall'8 al 21 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista azzurro è alle prese con un infortunio che lo costringerà a rinunciare al torneo di casa. A dare l'annuncio è stato lo stesso numero 21 che, sui social, ha scritto: "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente".