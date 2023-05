Serena Williams incinta: al Met Gala con il pancione

Serena Williams è in attesa del suo secondo figlio. La celebre stella del tennis ha partecipato al Met Gala 2023, l'evento organizzato da Anna Wintour per omaggiare quest'anno la figura di Karl Lagerfeld, insieme al marito Alexis Ohanian e mostrando le forme arrotondate ed ormai ben visibile del suo grembo, segno di una gravidanza in corso.