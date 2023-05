Matteo Berrettini al Met Gala 2023 senza Melissa Satta: il motivo

Matteo Berrettini al Met Gala 2023 . Il campione di tennis è stato avvistato sul red carpet dell'evento organizzato da Anna Wintour per omaggiare la figura di Karl Lagarfeld che si è svolto nel primo lunedì di maggio, ma si è notata l'assenza dell'attuale compagna Melissa Satta . Quest'ultima qualche settimana fa aveva colpito per il suo monologo a Le Iene , dove ha parlato anche della sua storia d'amore con il tennista.

Matteo Berrettini senza Melissa Satta al Met Gala: è crisi?

La showgirl si trova attualmente a New York, almeno questo attestano le ultime Instagram stories condivise nelle scorse ore. Perché Melissa Satta non ha partecipato al Met Gala insieme a Berrettini? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tanti in queste ore sui social, alimentando così nuove voci di crisi sulla coppia. Sui social se c'è chi ipotizza di una lite tra i due prima dell'evento, c'è invece chi sostiene che Melissa non era stata invitata. L'ultima volta che Matteo Berrettini ha presenziato al Met Gala aveva portato con sé la fidanzata (e collega) Ajla Tomljanovic.