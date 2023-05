Tennis, Atp Madrid: Tsitsipas vola ai quarti di finale

Tsitsipas ai quarti di finale: sfiderà Jan-Lennard Struff

Il tennista greco, che ha superato agevolmente Zapata Miralles in due set, se la vedrà con il tedesco, giustiziere di Sonego, che ha sconfito l'argentino Cachin in 3 set lottatissimi. Primo set a favore di Struff, vinto per 9 punti a 7 nel tie break, stesso punteggio del secondo tie break nel secondo set ma a favore di Cachin. Nel terzo e decisivo set, il 33enne di Warstein ha prevalso per 6-3.

Tsitsipas, testa di serie n.4, è ormai il secondo favorito del tabellone; dopo lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica. Il n.2 del mondo, ha liquidato con estrema facilità Alexander Zverev in due set, lasciando appena 3 game al tedesco (punteggio finale di 6-1, 6-2). Le uniche due teste di serie rimaste della top 10, possono incontrarsi in un eventuale finale, come accaduto nell'ultimo torneo a Barcellona; dove ha trionfato lo spagnolo per 6-3, 6-4.