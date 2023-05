Tennis, Alcaraz in semifinale a Madrid: Khachanov ko

Tennis, Alcaraz contro Altmaier o Coric

Il tennista spagnolo, prima testa di serie e numero 2 del ranking mondiale, ha battuto in due set per 6-4, 7-5 il russo Karen Khachanov, decimo favorito del tabellone. Nella sfida valevole per l'accesso alla finale, lo spagnolo affronterà il vincente del match tra Altmaier e Coric.