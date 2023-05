Internazionali di Roma, stop per pioggia: sospesi Musetti e Sonego

ROMA - Pioggia battente su Roma e Internazionali sospesi . Dopo i match della mattina , inizia a cadere qualche goccia sulla Capitale, poi l'intensità aumenta e si opta per rimandare a domani. È vera battaglia tra l'italiano Lorenzo Musetti e l'americano Frances Tiafoe . Lo statunitense si porta a casa il primo set 7-5, l'azzurro pareggia vincendo 6-4 il secondo. Poi, mentre al Centrale, dove Tsitsipas chiude sul 6-3 il primo set su Sonego , e al Pietrangeli, con Zverev avanti 6-4 3-3 contro W olf , si sceglie per l'interruzione, alla Grand Stand Arena lo spagnolo Campistol fa giocare tra il nervosismo di Tiafoe che chiede di fermarsi e perde subito il servizio (2-1). Ecco dunque che arriva la decisione: stop alla battaglia dopo due ore e un quarto.

Internazionali di Roma sospesi per pioggia

Pochi minuti prima delle 21.30 gli addetti sono entrati in campo per togliere i teloni e scoprire i campi, per la gioia dei tifosi che sono rimasti sulle tribune in attesa della ripresa del gioco. Alle 21.45 Lorenzo Sonego entra in campo e si diverte a chiamare l’applauso dei tifosi. Ma il suo messaggio, captato dalle telecamere a bordo campo, è eloquente: “Così non si può giocare, si rischia solo di farsi male”. La ripresa del gioco è stata poi ulteriormente posticipata alle 22 fino alle decisione della cancellazione. Ora si attendono aggiornamenti sul nuovo ordine di gioco di martedì 16.