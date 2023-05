Tennis, Internazionali: Musetti e Sonego in campo, ma dipende dal meteo

Gli Internazionali BNL d'Italia entrano nella settimana decisiva, quella che porterà a decretare il vincitore dell'80esima edizione. Torneo caratterizzato fortemente dal maltempo, che continua a far posticipare le sfide di giorno in giorno. Nella serata di ieri è toccato ai due azzurri, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, interrotti a metà gara per la pioggia. Il carrarino era riuscito a riequilibrare la sfida contro Tiafoe, dopo aver perso il primo set 7-5 ed aver vinto il secondo 6-4, portandosi addirittura in vantaggio di un break all'inizio del terzo. Il torinese, invece, è stato bloccato dalla pioggia alla fine del primo set, perso poi contro Tsitsipas per 6-3. Interrotta anche la sfida tra Zverev e Wolf, sul risultato di un set a zero in favore del tedesco.