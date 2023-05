Berrettini salterà il Roland Garros: è ufficiale, ecco quando tornerà

Dopo quello di Nadal , arriva un altro forfait pesante al Roland Garros : anche Matteo Berrettini non parteciperà al Grande Slam parigino di scena dal 28 maggio al 11 giugno. Il tennista romano lo ha annunciato con una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram, indicando anche il suo rientro al BOSS Open di Stoccarda di cui è detentore quando sconfisse in finale Andy Murray in tre set. Dopo il ritiro a Montecarlo e il forfait agli Internazionali di Roma , Berrettini salterà anche l'Open di Francia.

Berrettini, l'ufficialità arriva dai social

Su Instagram, Berrettini ha annunciato il suo forfait al prossimo Roland Garros che inizierà domenica prossima. In una storia, il tennista romano annuncia: "Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno in campo sarà sull'erba al BOSS Open di Stoccarda".