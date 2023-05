Tennis, ranking Atp: Alcaraz torna n.1, Medvedev secondo. Sinner ottavo

Nonostante l'uscita di scena al terzo turno degli Internazionali d'Italia, Carlos Alcaraz si riprende lo scettro. Il giovane spagnolo scalza dal trono mondiale Novak Djokovic, scivolato al terzo posto e superato anche da Daniil Medvedev, che ieri a Roma ha centrato il suo primo successo in un Masters 1000 sulla terra rossa. Alle spalle di Djokovic - che a Roma doveva difendere i punti del successo ottenuto nel 2022 - restano stabili Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas mentre Holger Rune, finalista al Foro Italico, guadagna un posto ed è sesto davanti ad Andrey Rublev. Si conferma in ottava posizione Jannik Sinner, il migliore degli azzurri, completano la Top Ten Taylor Fritz e Felix Auger-Aliassime. Per quanto riguarda gli altri italiani, restano nella Top 20 Lorenzo Musetti (18°, +1) e Matteo Berrettini (20°), guadagna tre posti Lorenzo Sonego (45°) mentre il terzo turno raggiunto agli Internazionali consente a Marco Cecchinato di scalare 10 posizioni, raggiungendo la 73esima piazza. Esce fuori dalla Top 100 Matteo Arnaldi che però, grazie al forfait di Andy Murray, entrerà direttamente nel tabellone principale del Roland Garros senza dover passare dalle qualificazioni.