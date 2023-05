Tennis, Internazionali di Perugia: Fognini e tanti azzurri del futuro

Sei top 100, tanti azzurri del futuro e Fabio Fognini. L’entry list dell’8/a edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup promette spettacolo. La terra rossa del Tennis Club Perugia si prepara per accogliere i protagonisti del torneo ATP Challenger 125 che andrà in scena dall’11 al 18 giugno . La scorsa edizione della manifestazione organizzata da MEF Tennis Events nel capoluogo umbro si è conclusa con il trionfo di Jaume Munar, attuale numero 77 del mondo che tornerà in Italia per difendere il titolo. Un motivo in più per assistere ad un evento che alla prima entry list fissa il taglio del tabellone principale alla posizione mondiale numero 196 del rumeno Nicholas David Ionel.

Fognini e altri azzurri agli Internazionali di Perugia: ben 9 in "main draw"

Ex numero 9 ATP, campione del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021 e trascinatore di Coppa Davis: Fabio Fognini non ha bisogno di presentazioni. Reduce dal terzo turno agli Internazionali BNL d'Italia, il trentacinquenne di Arma di Taggia ha dato prova di essere ancora competitivo e soprattutto motivato. Al momento dell'uscita dell'entry list l'azzurro è numero 130 del mondo e ha già fatto sapere che rinuncerà alla stagione dell’erba e a Wimbledon per concentrarsi sulla terra e provare ad ottenere punti importanti per la risalita in classifica. In questi termini il Challenger di Perugia, con i 125 punti della classifica ATP messi in palio per il vincitore, fa gola all’ex numero 1 d’Italia. La concorrenza non sarà però da meno, a partire dalla prima testa di serie Pedro Cachin. Solamente lo scorso anno, vincendo gli Internazionali di Tennis Città di Todi, l'argentino entrava in top 100. A meno di un anno da quel trionfo, Cachin torna in Umbria da numero 63 del mondo. Nel seeding seguono altri due top 80: gli spagnoli Albert Ramos-Vinolas (#66) ed il campione in carica Jaume Munar (#77). La carica dei top 100 è completata da Daniel Galan (#90). Filip Krajinovic (#92) e Alexandre Muller (#100). Come ormai di consueto nella categoria è folta la rappresentanza italiana: ben 9 in main draw. L’attesa è soprattutto per Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Il primo ha recentemente messo piede per la prima volta in top 100, mentre il secondo gioca nella sua città natale e si presenta con grandi ambizioni. Il quadro tricolore è arricchito dalla partecipazione di Giulio Zeppieri, Raul Brancaccio, Flavio Cobolli, Franco Agamenone, Luciano Darderi ed Andrea Pellegrino.