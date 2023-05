Roland Garros, McEnroe: "Peccato per l'assenza di Nadal. Alcaraz può vincere"

La leggenda americana John McEnroe ha commentato ai microfoni di Eurosport l'imminente arrivo del Roland Garros, dall'assenza del campione in carica Rafael Nadal al papabile vincitore. Alla domanda: "Il Roland Garros vale meno senza la partecipazione di Rafael Nadal?", McEnroe risponde: "È chiaro che non sarà lo stesso senza Rafa. Lui è una leggenda, soprattutto qui, ma la sua assenza apre le porte ad un nuovo vincitore. Sono sicuro che abbia fatto tutto il possibile per giocare e che non voleva finisse così". Sul possibile ritiro nel 2024: "Qualsiasi cosa faccia, la sua possibile scelta, bisogna rispettarla. Faccio l'esempio di Murray, che continua ma non è più il giocatore che era. Vuole ritirarsi a modo suo e lo stesso vale per Rafa". Su un possibile nuovo trionfo dello spagnolo: "Non oserei dire che non può vincere ancora a Parigi dopo quello che ha fatto qui, finchè continui a giocare avrai le tue chance, ma ha una certa età ormai; il prossimo anno compirà 38 anni". Sul possibile vincitore: "Ci sono vari candidati: Alcaraz, Rune, Medvedev (che ha appena vinto Roma) e Djokovic, che punta a diventare il migliore della storia e vincere più Slam possibili".