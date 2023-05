Tennis, Wta Rabat: Trevisan e Bronzetti volano ai quarti

La fiorentina ha superato Jana Fett per 7-5, -5, mentre la riminese ha battuto in rimonta Tatjana Maria per 6-7(1), 6-4, 7-5. La 24enne attende ora la vincente tra Rakhimova e Parks

24 . 05 . 2023 16:51 2 min

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi