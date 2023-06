Jasmine Paolini ha finito per cedere 2-6 7-6(6), 7-5 contro l'egiziana Mayar Sherif in finale nel 'Makarska Open', torneo WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) sui campi in terra rossa della città croata sulla costa dalmata. Tra la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.53 WTA, e la 27enne del Cairo, n.54 del ranking, non c'erano precedenti. Paolini, avanti 5-2 nel secondo set e 5-3 nel terzo, ha mancato complessivamente sei match point.