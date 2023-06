Tennis, Sinner alla prova dell’erba dopo la delusione di Parigi

È un mercoledì a forti tinte tricolore nel circuito maschile che ha iniziato la marcia di avvicinamento a Wimbledon. I tre tennisti azzurri di punta (aspettando il ritorno in condizione di Matteo Berrettini dopo l’amaro rientro, con tanto di lacrime all’uscita dal campo di Stoccarda ) misurano infatti le loro ambizioni su questa superficie rispettivamente sui prati olandesi e tedeschi. Nell’Atp 250 di s'Hertogenbosch scocca l’ora dell’esordio, direttamente al 2° turno, per Jannik Sinner, in gara con una wild card per cercare di dimenticare la prematura uscita di scena al Roland Garros. Alle 14.30 (diretta tv su SuperTennis) il 21enne altoatesino, n.9 del ranking e seconda testa di serie, deve vedersela con il kazako Alexander Bublik (n.47): la ‘Volpe’ di Sesto Pusteria ha vinto entrambe le sfide precedenti con il 25enne di origini russe (è nato a Gatchina), disputate nel 2021 al 2° turno di Dubai e nei quarti a Miami. Un esame per capire se la delusione parigina è stata metabolizzata senza lasciare scorie nella testa di Jannik, che dopo aver perso 4 incontri di main draw sul “verde” ha vinto le prime partite lo scorso anno a Wimbledon, dove raggiunse i quarti battendo Carlos Alcaraz e mettendo pure paura a Novak Djokovic, sotto di due set, poi conquistatore del trofeo londinese.

Gli italiani a Stoccarda

Tornano in campo nell’Atp 250 di Stoccarda sia Lorenzo Sonego che Lorenzo Musetti, ieri a segno in doppio uno a fianco all’altro sugli statunitensi Tiafoe-Blumberg così da regalarsi la sfida nei quarti agli specialisti Bopanna-Ebden, primi favoriti del tabellone. Dopo aver fatto suo in modo perentorio il derby con l’amico Matteo Berrettini (n.21 Atp e 7 del seeding), due volte vincitore di questo torneo (2019 e 2022), il 28enne di Torino (n.41) apre il programma di giornata alle 11 affrontando per la prima volta il 29enne australiano Christopher O’Connell (n.74). E’ la classica prova del nove per il piemontese, che sull’erba ha vinto un titolo ad Antalya 2019 e raggiunto un’altra finale ad Eastbourne 2021 (piegato al tie-break del set decisivo da De Minaur). Dal canto suo il 21enne di Carrara (n.17 e sesta testa di serie), che ha colto il primo successo green due giorni fa sul qualificato croato Borna Gojo (n.111), alle 15 si gioca un posto nei quarti con il francese Gregoire Barrere (n.58): anche fra Musetti e il 29enne di Charenton-le-Pont non ci sono precedenti. Entrambi i match degli azzurri sono trasmessi in diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis.