Tsitsipas-Badosa dopo Berrettini-Satta, quando il tennis si fa glamour

Prosegue la storia d'amore tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. Dopo l'eliminazione al Roland Garrros, il campione è andato con la tennista a Dubai, dove lei vive, ed è qui che è iniziata la cascata di post in cui i due sembravano annunciare al mondo la loro relazione. Il tennista greco ha condiviso alcuni scatti abbracciato alla campionessa spagnola, che recentemente ha confermato in un'intervista di uscire con il campione. A commento delle immagini: "Zero Grandi Slam in una foto, ma ehi, l'amore vince su tutto!".