Tennis, Fognini e l'infortunio al Roland Garros: "Torno tra 3-4 settimane"

Dopo lo scintillante avvio, soprattutto nel match contro Auger-Aliassime, Fabio Fognini era uscito di scena nel terzo turno del Roland Garros contro l'austriaco Sebastian Ofner al termine di una battaglia lunga quasi quattro ore. Pochi giorni dopo, però, il coach Corrado Barazzutti ha dichiarato come il tennista ligure avesse affrontato il match in condizioni precarie di salute, a causa di uno strappo addominale rimediato il giorno precedente nel doppio perso con Bolelli.

Fognini: "Torno tra 3-4 settimane"

"Ciao ragazzi, qui per aggiornarvi sulle mie condizioni. Il recupero dell'infortunio subito a Parigi sta procedendo bene, ma purtroppo ho ancora un ematoma di 1cm e ne avrò per altre 3/4 settimane. Spero di tornare in campo il prima possibile", ha scritto Fognini sul proprio account Instagram. I tempi di recupero sono in linea con quelli prospettati dal coach Barazzutti, che aveva parlato di uno stop di 30-40 giorni: la ferma volontà di Fognini di disputare il match con Ofner, al netto dell'infortunio appena accusato, aveva inevitabilmente peggiorato la lesione.

