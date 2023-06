Tennis, Sinner l'apprendista al derby con Sonego al Queen's

Un’affermazione sofferta, ma è anche da partite come questa che si sviluppa il percorso di apprendimento su una superficie come l’erba . Jannik Sinner all’esordio nel ricco Atp 500 di Halle ha avuto bisogno di tre set (6-3 5-7 6-2) per domare il veterano francese Richard Gasquet . In quello che per lui era appena il 12° incontro sui prati il 21enne di Sesto Pusteria ha dato vita ad una prova caratterizzata da alti e bassi, nella quale si è complicato assai la vita, ritrovandosi però al momento opportuno. L’aspetto positivo, in particolare, sono gli 11 ace messi a segno dalla ‘Volpe’ (di cui 5 nel set decisivo) a fronte di 2 doppi falli, solo il 52% di prime in campo ma con il 79% dei punti ottenuti e 4 palle-break su 5 salvate . Il dato su cui riflettere invece, per correre ai ripari, è la bassissima percentuale di conversione di palle-break , appena 3 sulle 20 che si è procurato l’altoatesino contro il 37enne di Beziers (n.49 Atp) che la scorsa settimana a Stoccarda battendo Tsitsipas al 2° turno ha festeggiato le 600 vittorie in carriera (ha perso nei quarti con Struff). Il numero 1 azzurro ha messo a referto 41 vincenti contro 11 gratuiti (25 contro 14 il bilancio del francese) riuscendo dopo quasi due ore e mezza di battaglia a cogliere il 31° successo stagionale (a fronte di 9 sconfitte).

Derby azzurro agli ottavi: ad Halle sarà Sinner-Sonego

Sulla strada per i quarti Jannik è chiamato domani a un derby tricolore con Lorenzo Sonego, che ha impiegato pure lui tre set (6-2 3-6 6-2 lo score) per piegare la resistenza del russo Aslan Karatsev (n.45), entrato in tabellone come lucky loser a seguito del ritiro di Nick Kyrgios. Il 28enne torinese ha disputato un match per lo più attento, giocando bene nel primo set e accusando poi qualche calo di tensione che gli è costato il secondo parziale, prima di ritrovare il giusto atteggiamento per centrare la seconda affermazione di fila sul 29enne di Vladikavkaz in cinque incroci. Sinner si è aggiudicato in due set l’unico precedente con il giocatore allenato da Gipo Arbino (n.39), nei quarti a Montpellier in febbraio. Semaforo rosso invece per Andrea Vavassori, ripescato in tabellone dopo il ritiro del tedesco Daniel Altmaier: il 28enne piemontese è stato sconfitto 6-3 6-4 dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, in giornata di grazia al servizio (6 punti concessi in tutto l’incontro).

Musetti a Londra: sfiderà Ben Shelton

Al Queen’s, dove Carlos Alcaraz ha superato solo al tie-break del 3° set, in rimonta, il francese Arthur Rinderknech, torna in campo alle 13 - diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis - Lorenzo Musetti che si gioca l’ingresso nei quarti del prestigioso torneo londinese affrontando per la prima volta il mancino statunitense Ben Shelton, 20 anni.