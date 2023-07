Tennis, Kyrgios si ritira da Wimbledon: l'annuncio sui social

Nick Kyrgios, finalista lo scorso anno, ha comunicato all'ultimo che non prenderà parte al torneo di Wimbledon, al via oggi. "Ho provato di tutto per essere pronto dopo l'intervento. Ma a Maiorca ho sentito un dolore al polso e come precauzione mi sono sottoposto a degli esami. Ho scoperto di avere una lesione al legamento", ha scritto sui social il tennista australiano. Kyrgios si era già operato al ginocchio sinistro a inizio stagione e ha saltato una serie di tornei per un taglio al piede dopo una rapina a casa di sua madre compiuta da un aggressore armato. Rientrato nel circuito a Stoccarda, dove è stato sconfitto al primo turno dal cinese Wu Yibing, l'australiano ha poi saltato i tornei di Halle e Maiorca. Adesso si ferma di nuovo per un problema ai legamenti del polso.