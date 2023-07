Wimbledon, Sinner al 2° turno: Cerundolo ko in 3 set, ora Schwartzman

Nei trentaduesimi di finale Sinner se la vedrà con un altro 'albiceleste': Diego Schwartzman (n°98), che ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic (n° 41) 6-0 6-3 6-4.

Non sbaglia neppure Novak Djokovic. Il sette volte vincitore del titolo di Wimbledon era opposto all'argentino Pedro Cachin che ha regolato 6-3 6-3 7-6(4). Per il serbo si è trattato della vittoria numero 89 a Wimbledon su un totale di 99 incontri. La precedente era arrivata in finale lo scorso anno contro l'australiano Nick Kyrgios che a poche ore dal match di primo turno contro il belga David Goffin ha dato forfait per problemi al legamento del polso. Tra i primi dieci giocatori del mondo, tutto facile anche per il russo Andrey Rublev che ha superato l'australiano Max Purcell per 6-3 7-5 6-4. Superano il turno anche Ruud, Hurkacz, Bublik, mentre ha fatto notizia il ko del canadese testa di serie numero 11 Felix Auger-Aliassime in quattro set contro il lucky loser americano Michael Mmoh.

