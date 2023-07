Tennis, Atp Karlsruhe: Zeppieri vola ai quarti di finale

Giulio Zeppieri è approdato ai quarti di finale del Challenger in scena sui campi in terra battuta di Karlsruhe, in Germania, torneo Atp dotato di 73.000 euro di montepremi. Il 21enne romano, numero 125 del mondo e quarta forza del tabellone, ha sconfitto agli ottavi di finale il francese Benoit Paire col punteggio di 4-6 6-3 6-4. Ai quarti ci sarà il russo Ivan Gakhov, n.144 del ranking mondiale e settima testa di serie del torneo, che ha superato in tre set il tedesco Molleker per 6-4, 3-6, 6-3.