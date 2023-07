Berrettini-Zverev, diretta Wimbledon: orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini torna a fare sul serio. Il tennista romano è tornato in campo a Wimbledon dopo le rinunce per problemi fisici a Roma e al Roland Garros (ma non solo) imponendosi prima contro il connazionale Sonego e poi contro De Minaur. Il classe 1996 ora si prepara ad affrontare gli ottavi di finale del torneo di Londra contro il tedesco Zverev, che nell'ultimo turno ha eliminato senza troppi problemi il giapponese Watanuki in quattro set. Match dal significato particolare per Matteo, che nel 2021 si infortunò proprio contro Zverev in occasione delle Atp Finals di Torino. Da quel momento, i muscoli addominali sono diventati un problema costante per il romano che oggi dunque avrà un'occasione per chiudere almeno in maniera simbolica un percorso decisamente difficile.