Berrettini-Alcaraz a Wimbledon: quando si giocano gli ottavi di finale

L'incontro fra Matteo Berrettini e Alexander Zverev sull'erba dell'All England Club di Londra è durato due ore e mezza. Nelle precedenti sfide tra il tennista romano e il tedesco numero 21 del ranking e 19 del seeding, e alla settima partecipazione a Wimbledon, Berrettini si era imposto soltanto una volta, al secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia del 2019. Ora l’azzurro dovrà vedersela contro il numero uno del mondo, il ventenne Alcaraz, che è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti. Ma lui e Berrettini non si sono mai affrontati sull'erba e il confronto promette quindi scintille. L'ottavo di finale si giocherà nella giornata di lunedì 10 luglio: orario e campo sono ancora da definire.