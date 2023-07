Sinner, diretta Wimbledon: orario e dove vedere in tv la sfida con Galan

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell'azzurro. L'avversario al debutto ha eliminato il giapponese Nishioka con un netto 3-0, al secondo turno il tedesco Otte 3-1 e ai sedicesimi lo svedese Ymer per 3-2 dopo una battaglia di 4 ore e 15'.

Sinner, Wimbledon e l'autostrada in tabellone: in semifinale con Djokovic?

Sinner-Galan: i precedenti

Quello in programma oggi sul campo 1 di Wimbledon sarà il secondo scontro diretto tra Sinner e Galan. Nell'unico precedente, nella finale di Coppa Davis 2021, l'azzurro ha superato il colombiano con il punteggio di 7-5 6-0.

Wimbledon, Sinner-Galan: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Galan, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è in programma non prima delle 15.30 sul campo 1 dopo quella tra Pegula e Tsurenko, che inizierà alle ore 14. Il match tra l'azzurro e il colombiano sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming con Now e sulla piattaforma Sky Go.